Liv Hospital Ankara Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Güneri, prostat hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Güneri, “Prostat bezi erkeklerde bulunan ve mesane çıkışındaki idrar kanalını çepeçevre saran bir organın ismidir. Erişkin erkekte normal büyüklüğü yaklaşık bir ceviz kadardır ve ilerleyen yaşla birlikte bu büyüklük artmaktadır. Prostat büyümesinin temel nedeni, erkeklerdeki testosteron hormonudur ancak genetik yatkınlıklar bu hormona cevaben büyümenin ne kadar olacağını belirler. Bu büyüme idrar kanalına bası yaptığı takdirde hastalarda işemeyle ilgili belirtiler ortaya çıkmaktadır. Prostatın idrar kanalına olan bu baskısı, çoğunlukla prostatın iyi huylu büyümesine ve enfeksiyonlarına, nadiren de prostat kanserine bağlı olabilir. Ancak bazı durumlarda bu bası bulguları artmaktadır” diye konuştu.

“Fazla alkol tüketimi prostat belirtilerini artırabilir”

Prostatı tetikleyen etkenlere değinen Prof. Dr. Güneri, “Beslenme alışkanlıkları arasında alkol alımı, acı ve baharatlı gıdaların çok tüketilmesi gibi durumlarda prostat bezinin kanlanması artacağı için bazı bulgular da görülmektedir. Benzer şekilde soğuk havalarda da hastalarda işeme semptomları oluşmakta ya da var olan semptomların şiddeti artmaktadır. Prostat büyümesine bağlı mevsimsellik işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Yaz aylarında diyet tipi ve sıcak hava nedeniyle prostat bezi daha az belirti verme meylindedir. Kış aylarında hastaların şikâyeti artar. Ancak yaza girildiğinde bu şikayetler azalır ve hastalarda geçici bir rahatlama olur. Bu dönemde ameliyat gerektirecek kadar yoğun şikâyeti olanlarda bile geçici bir rahatlama olabilir. Ancak havaların soğumasıyla şikâyetler yeniden başlar. Kimi zaman bu şikâyetler eskisine oranla daha şiddetli olarak da geri dönebilir. Bu dönemlerde hastaların mutlaka bir üroloji uzmanına danışmaları gerekir. Prostat hastalıklarında her ne kadar genel olarak medikal tedavi verilse de idrardaki zorlanmalara bağlı olarak mesanede geri dönüşsüz şekil bozuklukları, idrar yolu enfeksiyonları, işeme hızındaki düşüklük ve kalan idrar miktarının fazla olması gibi nedenlerle ameliyat olma zorunluluğu artan hastalar olabilir. Bu hasta grubunun takiplerinde dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Soğuk havalara dikkat edilmeli”

Mevsimselliğin prostat büyümesine değil, belirtilerin artıp azalmasına yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Güneri, “Bu belirtilerin ciddiyetinin teyidi mutlaka üroloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Medikal tedavi ve izlem yapılan hastalar ise soğuk havalarda biraz daha dikkatli olmalıdırlar. Bu dönemlerde aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonu sıklığının da arttığı unutulmamalıdır. Benzer şekilde bu dönemlerde yenilen gıdaların daha yağlı ve kırmızı etten zengin olması, acı, baharatlı gıdaların çok tüketilmesi prostatın kanlanmasını daha da artıracaktır. Ancak yine de kış mevsiminde idrar şikâyetlerinin oluşması sadece mevsimselliğe bağlı düşünülmemelidir” açıklamasında bulundu.