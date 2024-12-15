Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Süleymaniye altgeçidi mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazada Berat Y. (19) yönetimindeki 16 BHR 651 plakalı motosiklet yağış nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Bursa Ankara karayolunun Bursa istikameti bir süre trafiğe kapandı. Trafik ekipleri tarafından yol bir süre sonra trafiğe açıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç