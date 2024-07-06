Damar duvarlarının zayıflaması sonucu oluşan ve özellikle uzun süre ayakta kalma, hareketsizlik ile genetik yatkınlık gibi faktörlerle meydana gelen Varis hastalığı, sıcaktan da olumsuz anlamda büyük ölçüde etkileniyor. Varis hastalarının yaz mevsiminde artış gösterdiğini vurgulayan Sivas Numune Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Doktor Müslim Gül, plajda sıcak kumlara uzanmanın, güneşlenmenin veya şortla gezmenin varis rahatsızlığı olan kişilerde ağrıları iki katına çıkarabileceğini ifade etti.

“Sıcak havalar varisleri tetikler”

Güneş ve UV ışınlarının damarları genişleterek varisleri artırdığını söyleyen Gül, “Sıcak havaların en büyük etkisi kardiyovasküler sistemedir. Çünkü kalp hastaları vücuttaki terlemeyle kaybettikleri sıvıyı yerine koyamazlarsa hipotansiyon, kanın koyulaşmasına bağlı beyin felci, kalp krizi, pıhtı atması yaşayabilirler. Normalde kalp hastalarının çok su içmesi lazım. Yaz aylarında kaybedilen su yerine konulmazsa yoğurt şeklinde olan kan koyulaşarak pıhtılaşmaya son derece eğilimli olur. Buna bağlı felçler, kalp krizleri sıklaşıyor. Kişi eğer kan sulandırıcı kullanmıyorsa, ilaçlarını düzenli almıyorsa ve yeterli sıvı tüketmiyorsa bu tip hastalıklarla karşılaşabilir. Ayrıca varis hastalıkları bu sıcak dönemlerde çok artar. Güneş ve UV ışınları damarları daha da büyüttüğü ve kan akışı daha çok aşağıya indiği için, sıcak karşısında güneşlenmek, plajda sıcak kumlara yatmak, şort giyerek gezmek hem bacakta şişlik ve varislerin iki katına çıkmasına hem de ağrıların iki katına çıkıp uyku bile uyutmayacak kadar şiddetli olmasına sebep olur. Bu anlamda sıcağın maalesef çok olumlu etkisi yok” şeklinde konuştu.

“Mercimekten bile küçük bir pıhtı ömür boyu felce sebep olabilir”

Beyin kanamasının mercimek tanesinden bile küçük bir pıhtıdan meydana geldiğini belirten Gül, “Güneşin en zararlı saatleri olan 10.30 ile 14.00 arasında dışarı çıkılmasını kesinlikle önermeyiz. Çünkü beyin kanaması, ani baygınlıklar bu saatlerde gerçekleşiyor. Beyin kanaması dediğimiz şey küçük bir pıhtıdan meydana geliyor. Çok küçük, mercimek tanesinden bile küçük bir pıhtı. Fakat etkisi insanda ömür boyu felce veya yoğun bakımda kalınmasına sebep oluyor. Bunun sebebi sıvı kaybıysa sıvıyı yerine koymak çok kolay. İnsanlar kolay yolu değil en zor yolları tercih ediyor. Sıvı kaybını azaltmanın yolu sabahları mümkün olduğunca çok sıvı içmek. Çarşıya pazara gidiyorsak elimizde bir su şişesi olmalı. Su içmeyi ihmal etmememiz lazım. Canınız istemese bile sıvı kaybını önlemek adına tekrar tekrar su içilmeli” ifadelerine yer verdi.