Kaza sonucu yaralanan genç sürücü tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde seyir halinde Mustafa Eren D.(19) yönetim 16 BSM 419 plakalı motosiklet, Mer-Pa pazaryeri mevkiinde su birikintisine girdi. Bir anda direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet devrildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ