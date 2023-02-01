Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde otobüsün ön camına çarpması sonucu yaralanarak yere düşen Şahin, duyarlı sürücünün fark etmesi sonucu hayatı kurtuldu. Otobüsün çarpma anı ve ardından aracını durduran sürücünün şahini alarak götürdüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Yerden havalanan Şahin, İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan şehirlerarası otobüsün ön camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahin, orta refüje düştü. Çarpıp düşen Şahini gören arkan gelen kamyonetin sürücüsü, aracını flaşörlerini yakıp yol kenarına park etti.

CANINI HİÇE SAYDI

Aracından ine sürücü, yoğun araç akışının olduğu karayolundan geçerek Şahin'i, alıp aracına yöneldi. Aracıyla harekete geçen sürücü, aracına aldığı şahini karayolları görevlilerine teslim etti.

Karayollarında görevli Levent Silahşör, İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralı Şahini tedavi etmek üzere merkeze götürdü.