Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 il genelinde düzenlenen Orman Benim etkinliği ikapsamında Kabakdere Kırsal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda temizlik gerçekleştirildi.
Orman yangını sezonu öncesinde ormanlık alanlarda yangına sebebiyet verecek atıkların toplanarak Yeşil Vatan’ı koruma amaçlı düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, TEMA Vakfı gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.
Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada ülke genelinde sezonun yangınsız geçmesi temennisinde bulundu. Karaman, yangını oluşturacak etkenleri minimuma indirmenin önemine değindi.
Kaynak: iha