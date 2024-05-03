Ayvacık ilçesinde orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için “Orman Benim” sloganı ile ormanlık alanlarda temizlik çalışması yapıldı.

Türkiye genelinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Orman Benim” sloganı ile 81 ilde ve bütün ilçelerde, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak için bir program düzenlendi. Program kapsamında Ayvacık ilçesinde de etkinlik düzenlendi. Ayvacık Hemdemtepe mevkiindeki ormanlık alanda düzenlenen çöp toplama programına Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Fatih Şahin, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Program kapsamında yol kenarındaki çöpler toplandı. Ayvacık Kaymakamı Salih Sak “Orman Benim” yangınlara karşı farkındalık programı ile ilgili yapığı açıklamasında, “Orman yangınlarına karşı alınacak önlemler konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Orman Benim” programı kapsamında ilçemizdeki ormanlık alanda bulunan çöplerin toplanmasıyla yanıcı madde azaltılması uygulaması gerçekleştirilmiştir” dedi.