Bursa İnegöl Mesudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mesudiye mahallesi 1. yeşil sokak ile Çiftlik sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

1. yeşil sokakta seyreden sürücü Nizam S. Yönetimindeki otomobil, Çiftlik sokaktan gelen sürücü Ali B. Yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE