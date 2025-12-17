Muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti alan işletmeleri doğrudan ilgilendiren yeni ücret tarifesi netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Serbest muhasebecilerden yeminli mali müşavirlere kadar tüm meslek mensuplarını kapsayan düzenleme, sektörde uygulanacak ücretlerin çerçevesini belirledi.
Defter Tutma Ücretlerinde Yeni Aralık
2026 yılı tarifesine göre defter tutma hizmetleri için uygulanacak asgari ücretler, yapılan işin kapsamına göre değişiklik gösterecek. Buna göre defter tutma bedelleri 515 TL ile 11 bin 734 TL arasında olacak.
Kuruluş ve Değişiklik İşlemleri İçin Belirlenen Bedeller
Yeni tarifede şirket kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri gibi işlemler için de güncel ücretler yer aldı. Buna göre:
- Kuruluş işlemleri için yapılacak çalışmaların bedeli 14 bin 597 TL’ye kadar çıkabilecek
- Şirket değişiklik işlemleri için ise 15 bin 684 TL’ye kadar ücret uygulanabilecek
Mali Müşavirlik Mevzuatında Önemli Değişiklik
Ücret tarifesinin yanı sıra, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler de Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme de 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
Karşıt İnceleme Sınırları Yeniden Belirlendi
Yeni tebliğe göre bazı belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu kaldırıldı. Buna göre:
- KDV hariç 150 bin TL’yi aşmayan belgeler için karşıt inceleme yapılmayacak
- Ancak bir mükelleften aynı ay içinde yapılan mal ve hizmet alımlarının toplamı 450 bin TL’yi aşarsa, karşıt inceleme zorunlu olacak
2026’da Muhasebe Hizmetlerinde Yeni Dönem
Yapılan düzenlemelerle birlikte 2026 yılında muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinde hem ücretlendirme hem de denetim süreçlerinde yeni bir döneme girilmesi bekleniyor. İşletmelerin ve meslek mensuplarının, yeni tarifeye göre planlamalarını yapmaları önem taşıyor.