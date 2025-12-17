Muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti alan işletmeleri doğrudan ilgilendiren yeni ücret tarifesi netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı asgari ücret tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Serbest muhasebecilerden yeminli mali müşavirlere kadar tüm meslek mensuplarını kapsayan düzenleme, sektörde uygulanacak ücretlerin çerçevesini belirledi.

Defter Tutma Ücretlerinde Yeni Aralık

2026 yılı tarifesine göre defter tutma hizmetleri için uygulanacak asgari ücretler, yapılan işin kapsamına göre değişiklik gösterecek. Buna göre defter tutma bedelleri 515 TL ile 11 bin 734 TL arasında olacak.

Kuruluş ve Değişiklik İşlemleri İçin Belirlenen Bedeller

Yeni tarifede şirket kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri gibi işlemler için de güncel ücretler yer aldı. Buna göre:

Kurulu ş işlemleri için yapılacak çalışmaların bedeli 14 bin 597 TL ’ye kadar çıkabilecek

için yapılacak çalışmaların bedeli ’ye kadar çıkabilecek Şirket değişiklik işlemleri için ise 15 bin 684 TL’ye kadar ücret uygulanabilecek

Mali Müşavirlik Mevzuatında Önemli Değişiklik

Ücret tarifesinin yanı sıra, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler de Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu düzenleme de 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Karşıt İnceleme Sınırları Yeniden Belirlendi

Yeni tebliğe göre bazı belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu kaldırıldı. Buna göre:

KDV hariç 150 bin TL’yi a şmayan belgeler için karşıt inceleme yapılmayacak

için karşıt inceleme yapılmayacak Ancak bir mükelleften aynı ay içinde yapılan mal ve hizmet alımlarının toplamı 450 bin TL’yi aşarsa, karşıt inceleme zorunlu olacak

2026’da Muhasebe Hizmetlerinde Yeni Dönem

Yapılan düzenlemelerle birlikte 2026 yılında muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinde hem ücretlendirme hem de denetim süreçlerinde yeni bir döneme girilmesi bekleniyor. İşletmelerin ve meslek mensuplarının, yeni tarifeye göre planlamalarını yapmaları önem taşıyor.