İnegölspor’umuz, iç transferde takım kaptanlarımızdan Uğur Utlu’nun sözleşmesini 1 yıl uzattık.



Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlumuz Mustafa Arıcı, takım kaptanlarımızdan Uğur Utlu’nun sözleşmesini 1 yıl uzattıklarını belirterek, “Yeni sezon öncesi iç transfer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takım kaptanlarımızdan kaleci Bekir Sevgi’nin ardından yine takım kaptanlarımızdan Uğur Utlu ile yeniden anlaşma sağladık ve sözleşmesini 1 yıl uzattık. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun. İnşallah yapacağımız transferlerle sezona güzel bir giriş yapacağız. Şuanda transfer görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa sürede transferlerimizi tamamlamayı planlıyoruz.”dedi.



Uğur Utlu ise “İnegölspor’umuz ile yeniden anlaştığım için mutluyum. Lige kaldığımı yerden devam edeceğiz ve İnegölspopr’umuzu hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşma hem şahsıma hem de İnegölspor’umuza hayırlı uğurlu olsun.”ifadelerini kullandı.