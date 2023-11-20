Geçtiğimiz haftalarda kara para aklama iddialarıyla tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın ardından gözler diğer güzellik merkezi olan fenomenlere çevrildi. Bu kişilerden biriside Aymira Koçaklı oldu. Peki Aymira Koçaklı kim, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte ayrıntılar...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutuklanmasından sonra gündeme güzellik merkezi olan diğer fenomen isimler geldi. Bu kişilerden birisi de “ Her hafta 5 şube açıyorum” diyen bütün gözlerini üzerine çeken Aymira Koçaklı oldu. Peki Aymira Koçaklı kim, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte ayrıntılar...

Aymira Koçaklı kim?

Aymira Koçaklı 1998 senesinde dünyaya gözlerini açmış, aslen Zonguldaklı’dır. 25 yaşındaki Aymira Koçaklı’ın babası Murat Koçaklı annesi ise Duygu Yaman Koçaklı’dır.

Aymira Koçaklı eğitim hayatından sonra kendini sosyal medyaya atan ve özellikle de Tiktok platformu üzerinden ürettiği içeriklerden dolayı fenomen oldu ve çok kısa bir süre sonra güzellik merkezi açtı.