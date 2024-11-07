Dilderesi’nde uzun zamandır beklenen ıslah çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında derenin temizlenmesi, çevre düzenlemeleri ve su kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun girişimleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılan yoğun görüşmeler sonucunda, Dilderesi’nde uzun zamandır beklenen ıslah çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında derenin temizlenmesi, çevre düzenlemeleri ve su kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Ömeroğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki hafta önce DSİ ile yaptığımız görüşmelerin hızlı bir şekilde netice alması bizleri ve ilçe halkını memnun etmiştir. Bu iş birliğinden dolayı DSİ yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ömeroğlu, DSİ yetkilileriyle yapılan yerinde incelemelerin ardından sürecin hızlandırıldığını ve projenin hızlıca hayata geçirildiğini belirtti.