Dilovası ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, canından ve vücudundan vazgeçerek bağımsız bir devlet bırakan gazilerin elini öptü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü, Dilovası’nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

“Canımızı, kanımızı ve bedenimizden parçalar vererek kazandık”

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını savaşarak elde ettiğini belirten Kıbrıs Gazisi Mithat Ağdur, "Biz Türk milleti olarak vatan ve yurt edindiğimiz toprakları hep savaşarak, mücadele ederek canımızı, kanımızı ve bedenimizden parçalar vererek kazandık. Şu an üzerinde yaşadığımız bu güzel vatanımızda rahatça ve özgürce hayatlarımızı sürdürebiliyorsak; başta Allah’ımıza sonra şehit ve gazilerimize borçluyuz. Gazilerimiz, milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilemez değer olduğunu ve bu değerler uğrunda neleri göze alabileceğini göstermiş kahramanlardır” dedi.

“Gazilerimiz bizim başımızın tacıdır”

Gazilere minnettar olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Gazilerimiz bizim başımızın tacıdır. Her birine vatanseverlikleri ve kahramanlıkları için teşekkür ediyorum. Bu devlet onlar ve onlar gibi kahramanlar oldukça var olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Al yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir”

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında, “19 Eylül ülkemizin bölünmez bütünlüğü, devletimizin ilelebet yaşaması için kahramanca mücadele eden gazilerimizin şeref günüdür. Vatanımızın her bölgesinde özgürce yaşayabiliyorsak, al yıldızlı bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa bu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir” şeklinde konuştu.

Törene; Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, gaziler ve gazi aileleri katıldı.