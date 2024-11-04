Dilovası Belediyesi, park ve yeşil alanlarda başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan Yahya Kaptan Parkı, yapılan kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin takdirini kazandı. Parkta yeşil alan düzenlemesi, oyun gruplarının yenilenmesi ve spor alanlarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar tamamlandı.

PALMİYE AĞAÇLARI İLGİ ODAĞI OLDU

Parkta yapılan yenilikler arasında en çok dikkat çeken detaylardan biri de bakımları yapılan hurma ve palmiye ağaçları oldu. Parkın giriş ve yürüyüş yolları boyunca yer alan bu ağaçlar, parka ayrı bir estetik katarken, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, hurma ve palmiye ağaçlarının parka farklı bir hava kattığını ifade etti.

BAŞKAN RAMAZAN ÖMEROĞLU’NDAN YEŞİL ALAN VURGUSU

Yenilenen parkın açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yeşil alanların toplum sağlığı ve şehir yaşamı için önemine dikkat çekti. Ömeroğlu, “İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği alanlar yaratmak en büyük önceliklerimizden biri. Yeşil alanlarımız, geleceğe daha sağlıklı ve mutlu nesiller bırakmamız için büyük bir fırsat. Bu sebeple park ve bahçelerimizi en iyi şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz. Dilovası’nın her mahallesine bu tür hizmetleri yayarak halkımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz,” dedi.

DİĞER PARKLARDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Ömeroğlu ayrıca, ilçedeki diğer park ve yeşil alanlarda da benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti. Belediye, ilçedeki tüm sosyal alanları daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.