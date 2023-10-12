1-7 Ekim Tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasında, ilçe protokolünün kendilerini yalnız bıraktığını söyleyen İnegöl Din Görevlileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İnegöl protokolüne sitem etti.

İnegöl Din Görevlileri Derneği Başkanı Mehmet Nuri Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi;

“Zaruret hasıl olduğu için paylaşmak durumunda kaldım, (yoksa Filistin yanarken yüreğimiz bir kor tanesi olmuşken hiçte umurumda değil bilesiniz) Din Görevlileri Derneği Başkanı olarak, Din Görevlileri Haftasında kapımızı çalmayan İnegöl’ümün çok değerli protokolü, Din Görevlileri sizi unutmayacak...”

Seher Yaşa