Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde müftülük tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası adına kahvaltı düzenlendi.

Pazaryeri Müftülüğü tarafından düzenlenen kahvaltıya İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik ve emekli olan, çalışmaya devam eden din görevlileri katılım gösterdi. Müftülük bahçesinde bir araya gelen davetliler sohbet ettiler, din görevlilerinin haftalarını kutladılar. İlçe Müftüsü Gedik kahvaltıya katılım gösteren misafirlere teşekkür ederek müftülük çalışanları ile bir araya geldi.