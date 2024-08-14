Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil orta refüjdeki ağaca çarptı ve 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gerçekleşti. Adem Ö. yönetimindeki 06 EDL 37 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, karşı şeride savrularak durabildi. Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Adem Ö., Mehmet Tayfun K., Mustafa Ahmet Y., ve Ali Ö. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.