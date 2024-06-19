Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar Sokak üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.A.A., ailesi ile bayram ziyaretine gittiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. H.A.A.'nın kullandığı Tofaş Şahin marka araç, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza bir evin güvenlik kamerasına yansırken H.A.A.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA