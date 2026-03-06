İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatih'de bir ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler Ü.Ç. ve Z.R. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, 7 parça halinde toplamda 6 kilo 550 gram gelen uyuşturucu madde, 3 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 19 bin lira ile 150 euro ele geçirildi.

Kaynak: İHA