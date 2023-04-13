Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Elif Banu Özkan, diş beyazlatmanın kalıcı çözüm olmadığını söyledi.Batuhan ALKAN - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV’de Nesrin Gülen'in hazırlayıp sunduğu "Sağlık Meydanı" programına Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Elif Banu Özkan konuk oldu.

Ağız ve Diş sağlığı hakkında bilgiler veren Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Elif Banu Özkan, sararan dişler için beyazlatma işleminin kalıcı çözüm olmadığını vurguladı.

Dişlerdeki sararmalar için beyazlatma yaptırmaları önerildiğine dikkati çeken Özkan, "Ancak beyazlatmanın kalıcı bir çözüm olmadığı bir gerçek. Sigara kullanımına devam edildiği takdirde aynı sorunların tekrar ortaya çıkabilir. Kalıcı bir çözüm için, beyazlatmadan sonra sigarayı bırakmak veya düzenli olarak beyazlatma yaptırmak önerilir" dedi.

DİŞ ÇEKİMİ SONRA SİGARA İÇİLMEMELİ

Genellikle 18-20 yaş arasında çıkmaya başlayan 20 yaş dişlerinin, ağızda yeterli boşluk veya yükselik olmazsa gömülü veya yarı gömülü olarak kalabildiğini belirten Özkan, "Gömülü kaldığında, diğer dişlerle etkileşime geçerek ağrıya neden olabiliyorlar. Kontrol edilmeleri ve rahatsızlık veriyorsa çekilmeleri gereklidir." dedi.

Diş çekimi sonrası hastaların pıhtı oluşumunu engellemek için tükürmemeleri gerektiğinin altını çizen Özkan, sigara kullanan hastaların diş çekiminden sonra birkaç gün sigara içmemeleri, yaranın daha çabuk iyileşmesine yardımcı olabileceğini ve çekim yapılan bölgeye de yumuşak dokulu bir fırça ile diş temizliği yapılmasını önerdi.