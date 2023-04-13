İnegölspor eski yöneticilerinden, kongre üyesi Osman Sevim'den İnegölspor'lu futbolculara Batmanspor maçı için dev prim açıklaması.



Cumartesi günü grupta çok kritik bir maça çıkacak olan İnegölspor, Batmanspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Maçın çok kritik bir öneme sahip olmasına kayıtsız kalmayan Osman Sevim, bu maç öncesi camiaya birlik beraberlik çağrısında bulunarak 100 bin liralık prim açıklaması yaptı.

Sevim açıklamasında; “Camia olarak çok kritik bir eşikten geçiyoruz. Artık hatanın telafisi olmayacak haftalardayız. Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız bugüne kadar elinden gelen maddi manevi ne varsa üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Emeklerini fedakarlıklarına takdir etmek gerekir. Bizlerde tüm şehir olarak , tek yürek olmalı ve Batmanspor maçını galibiyetle bitirmeliyiz. Bu noktada tüm camiamızı ve ilçe halkımızı, Cumartesi günü oynanacak bu kritik maçta, takımın yanında olmaya, herkesin kendi imkanları nispetinde takıma katkı koymaya davet ediyorum. Futbolcu kardeşlerime buradan Batmanspor galibiyeti için 100 bin lira prim desteği vereceğimi açıklamak istiyorum. Bu destekleri önümüzdeki haftalarda ilçemizin değerli iş adamlarımdan da bekliyorum. Başka İnegöl başka İnegölspor yok. Futbolcu kardeşlerim, hepsi birbirinden değerli ve kaliteli insanlar. Kariyerleri ortada, bu maçı alarak camiamıza erken bayram yaşatacaklarını inanıyorum” dedi.

FAHRETTİN ENİŞ