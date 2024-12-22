Ancak uzmanlar, diş sıkmanın yalnızca estetik sorunlara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda ciddi sağlık problemlerine de neden olabileceğine dikkat çekiyor. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Münir Demirel, diş sıkmanın vücutta yaratabileceği olumsuz etkiler hakkında bilgi verdi.

Dr. Münir Demirel, diş sıkmanın çene ekleminden dişlere, kaslara ve diş etlerine kadar geniş bir alanda ciddi hasarlara yol açabileceğini belirtti. "Diş sıkma, özellikle gece uyku sırasında sıkça görülen bir alışkanlık olup, çene eklemine aşırı baskı uygular. Çene kasları sürekli gerilim altında kaldığında, baş ağrıları, çene ağrıları ve dişlerde aşınma ve kırılmalar görülebilir" diye açıklama yaptı.

Diş sıkma alışkanlığının tedavi edilmemesi halinde, çene ekleminde uzun vadeli dejeneratif değişikliklere yol açabileceği konusunda uyarıda bulunan Dr. Demirel, bu tür sağlık sorunlarının sadece dişleri değil, genel vücut sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Stresin rolü büyük

Diş sıkmanın en yaygın nedenlerinden biri, stres ve kaygı gibi duygusal durumlar olduğunu belirten Dr. Demirel, “Günümüzde hızla artan stres, bireylerin bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde dişlerini sıkarak bu duygusal gerilimden kurtulmaya çalışmasına neden oluyor. Ancak bu alışkanlık, zamanla fizyolojik problemlere dönüşüyor” diye ekledi.

Diş sıkma tedavi yöntemleri

Diş sıkma tedavisinde ilk adım, alışkanlığın altında yatan sebepleri belirlemektir. Stres ve kaygı gibi psikolojik faktörler varsa, psikolojik destek ve stres yönetimi teknikleri, tedavinin önemli bir parçası olabilir.

Diş hekimleri, gece boyunca dişlerin sıkılmasını engellemek için özel koruyucu diş plağı (gece plağı) önerir. Bu plaklar, çene eklemine ve dişlere binen baskıyı azaltarak, dişlerin aşınmasını ve kırılmasını önler.

Ayrıca, kas gevşetici tedaviler ve fizik tedavi de kas gerilimini hafifletebilir. Uzun süreli diş sıkma alışkanlıklarında, çene eklemi sorunlarının tedavisi için cerrahi müdahale gerekebileceğini belirten Dr. Demirel, erken teşhisin ve tedaviye zamanında başlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Erken müdahale önemli

Diş sıkma alışkanlığının tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Münir Demirel, bu tür sorunların erken teşhisinin önemine dikkat çekti. "Bir diş hekimine danışarak, gece plağı gibi koruyucu tedbirler alınabilir. Ayrıca, stres yönetimi ve psikolojik destek de diş sıkma sorununun önlenmesinde önemli rol oynar" dedi.