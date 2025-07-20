Bildirge, KDC’nin doğusundaki uzun süredir devam eden çatışmalara barışçıl ve kalıcı çözüm bulunması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile M23 arasında Katar'ın kolaylaştırıcılığında imzalanan İlkeler Bildirgesi'ni memnuniyetle karşılıyoruz. Bu Bildirge, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması açısından önemli bir adım teşkil etmektedir. Başta Katar, Doğu Afrika Topluluğu ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu olmak üzere, sürece dahil olan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrar ve kalkınmasına yönelik yapıcı katkılarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." denildi.