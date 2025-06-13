Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz " ifadelerine yer verildi.

Türkiye, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verilirken, İsrail’in saldırgan tutumuna dikkat çekilerek uluslararası topluma sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in bu eyleminin bölge istikrarını tehdit eden açık bir provokasyon olduğu ve müzakere sürecini sabote etme amacı taşıdığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur.

Saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını göstermektedir.

İsrail’in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerekmektedir.

Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz.

Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."