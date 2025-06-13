2025 yılının ilk yarısında Türkiye'de uygulanan sıkı para politikaları, yüzlerce şirketin konkordato ve iflas başvurusuna yol açtı. Konkordato başvurusunda bulunanlar arasında köklü firmalar ve ülke ekonomisinde söz sahibi aileler de yer alırken, son dikkat çekici gelişme, Türkiye’de 100 yıllık ayakkabı üretim geçmişine sahip Urgan Ailesi’nden geldi.

TÜRKİYE'NİN EN KÖKLÜ AYAKKABI ÜRETİCİLERİ ARASINDA



Aileden iki kişi ve üç şirket hakkında konkordato talep edilirken, şirketin amiral gemisi olan 'Hammer Jack' markası içinse herhangi bir başvuru yapılmadı. Konkordato ilan eden isimler ve şirketler şu şekilde:



- Mehmet Ali Urgan

- Mehmet Dinçer Urgan

- Efe Ayakkabıcılık

- Panda Ayakkabıcılık

- Efe Otelcilik

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 12 Haziran tarihli kararına göre, şirketin mali durumunu incelemek üzere üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atandı. Üç aylık geçici mühlet süresince yapılacak incelemeler ve hazırlanacak rapor, bu üç şirketle ilgili nihai kararın alınmasında belirleyici olacak.