Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova’da müftülük, cami ve yatılı Kur’an kursu açılışlarını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi açılışa katılmak için Yalova’ya geldi. Erbaş, ilk olarak Yalova Valiliği’ni ziyaret etti. Daha sonra Çiftlikköy Müftülük Hizmet Binası’nın açılışına katılan Erbaş burada yaptığı konuşmada, "Ben bütün hocalarımıza, müftülerimize, imamlarımıza, vaizlerimize, bütün Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan hocalarımıza diyorum ki, ’Biz, Peygamber varisiyiz.’ Peygamberler toplumlarına hangi hususları tebliğ etmişlerse, neye davet etmişlerse biz de onların bıraktığı yerden toplumlarımızı iyiliğe, Hakk’a, kötülükten uzak durmaya davet ediyoruz. Yani Rabbimizin yoluna davet ediyoruz. Biz nasıl Peygamberimizin ve peygamberlerin varisi isek bizim müftülüklerimiz de Peygamber Efendimizin diyanet işlerini yönettiği Mescidi Nebevi’nin varisidir. Bugün, ülkemizde bin 1003 noktada Peygamber Efendimizin Mescidi Nebevi’sinin şubeleri vardır. Bizler de ülkemizdeki 1003 müftülüğümüzden yönetmiş olduğumuz diyanet hizmetleriyle, 90 bin camimizden 30 bin Kur’an kursumuzdan; Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki hizmetleri söylüyorum sadece. Hakk’a çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten menetmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Ardından Prof. Dr. Erbaş, Çiftlikköy İlçe Müftülük Hizmet Binası’nın açılış kurdelesini, Vali Hülya Kaya ve il protokolüyle kesti.

Erbaş daha sonra ise Hz. Ali Camisi’nin açılışına katıldı. Camide önce hutbe irad ederek cuma namazını kıldıran Erbaş, ardından caminin açılış kurdelesini kesti. Erbaş, "Her zaman malumdur ki camiler şehirlerimizin süsüdür. Camiler Cenab-ı Hakk’ın isminin her zaman anıldığı, şehadetleri dinin temeli olan, ’Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah’ cümlelerinin adeta yeryüzünü inlettiği yerlerdir. Minarelerimiz bizim en büyük sembollerimizdir. Dolayısıyla ülkemizde bulunan 90 bin camimize bugün bir cami daha ilave ettik" diye konuştu.

Erbaş, sonrasında ise Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun açılışına katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de 100 bine yakın okul olduğunu belirterek, "Bütün bu okullarımızda okuyan çocuklar Müslüman çocuklar. Hepsinin ahiret bilincini geliştirmemiz lazım. Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok önemli" dedi.