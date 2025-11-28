Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) ile Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen, "Diyarbakır Tanıtım Günleri", İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Etkinlik, kentin kültürü, gastronomisi ve tarihi mirasının tanıtıldığı büyük bir kültür şölenine dönüştü.

DİTAV İstanbul Başkanı Aydoğan Ahıakın, tanıtım günlerinin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda kardeşlik rüzgârını estirmeyi hedefleyen önemli bir buluşma olduğunu belirtti. Ahıakın, etkinlikte Diyarbakır’ın yazarlarının, şairlerinin, musikisinin ve yöresel lezzetlerinin yer aldığını belirterek, "İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde Diyarbakır Tanıtım Günlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tanıtım günlerimiz, kültür ve sanatın buluştuğu, Diyarbakır’ın tüm değerlerinin tanıtıldığı bir şölen niteliğinde" dedi.

Diyarbakır’ın Türkiye’nin birlik ve huzur ortamına katkı sunan önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Ahıakın, şunları söyledi:

"Ülkemizin bu önemli sürecinde kardeşlik rüzgarının lokomotifi olarak Diyarbakır’ın öncü bir şehir olması gerektiğine inanıyoruz. Terörsüz bir Türkiye hedefinin gerçekleşmesine katkı sunacak önemli şehirlerden biridir. Bu etkinliklerin Diyarbakır’ın turizmine, kalkınmasına ve marka değerine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"Diyarbakır bir açık hava müzesi"

Diyarbakır’ın tarihsel derinliğine dikkat çeken Ahıakın, kentin sahip olduğu kültürel mirasa da değindi. Ahıakın, ’’Diyarbakır bir kitaba sığdırılamayacak kadar büyük bir hazineye sahip. Sur içi başlı başına bir açık hava müzesidir. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Diyarbakır surları ve Hevsel Bahçeleri, Zerzevan kalesi, Mithras tapınağı ve daha ismini sayamadığımız yüzlerce tarihi eserle Türkiye’nin en kadim şehirlerinden biridir’’ diye konuştu.

Diyarbakır’ın turizm potansiyelinin ortaya çıkması için bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını kaydeden Ahıakın, "Pazar akşamına kadar tüm hemşehrilerimizi ve İstanbulluları, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki Diyarbakır Tanıtım Günleri’ne davet ediyoruz" çağrısında bulundu.