İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında son olarak Yaylacık Mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek veren belediye, eğitimlerde öğrencilere doğal kaynakların korunmasının önemi, geri dönüşümün çevreye ve ekonomiye katkıları ile atıkların kaynağında ayrıştırılması konularını anlattı.

Seminerde öğrencilere ayrıca, ilçedeki mobil atık getirme merkezleri, cam kumbaraları, pet şişe toplama sepetleri ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi gibi geri dönüşüm noktaları hakkında bilgi verildi.