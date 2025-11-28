Kampanyada bugüne kadar toplanan yaklaşık 500 oyuncak, boyama kitabı, kalem seti, kek ve çikolata çocuklara hediye edildi. Son düzenlenen etkinlikte yüz boyama faaliyeti keyifli anlara sahne oldu. Ayrıca kültürel mirasın önemli bir parçası olan Dede Korkut Hikâyeleri anlatılarak çocukların hayal dünyası zenginleştirildi.

Etkinliğin sonunda çocukların yüzündeki içten tebessüm, ziyaretin amacına ulaştığının en güçlü göstergesi oldu. Kulüp üyeleri için ise bu deneyim, toplumsal duyarlılığı artıran ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştiren anlamlı bir kazanım niteliği taşıdı.

Ziyaretin ardından kulüp, diğer üniversite topluluklarına çağrıda bulunarak "Etkinlikte değil, iyilikte yarışalım" mesajını paylaştı. Bu çağrı kısa sürede karşılık buldu ve 10’a yakın kulüp başlatılan iyilik akımına katıldı.

SBKY Kulübü, önümüzdeki dönemde de benzer sosyal sorumluluk faaliyetleriyle iyiliği çoğaltmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı sürdüreceğini açıkladı.