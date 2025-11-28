CNBC-e’ye değerlendirmelerde bulunan Bingöl, hem maliyetlerin yükselmesi hem de online yemek uygulamalarının aldığı yüksek komisyon oranları nedeniyle sektörün ciddi baskı altında olduğunu belirtti ve bu duruma karşı yüzde 20’lik bir indirim kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Bingöl “Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak” dedi.

Boykot çağrısı yapan Bingöl vatandaşları doğrudan restoranlardan sipariş vermeye davet etti.

“Adı konulmamış bir protesto yaşıyoruz” mesajı veren TÜRES Başkanı şöyle konuştu:

"Vatandaşlar online platformdan sipariş vermesin. Gelip bizden daha ucuza alsın. Şuan bin liralık siparişim 531 lirası bize kalıyor gerisi yemek platformuna gidiyor. Bu vatandaşa pahalılık olarak yansıyor. Şimdi kampanyamız ile bu durumunun önüne geçmek istiyoruz. Böyleye vatandaş yüzde 20 daha ucuza alacak."

“SİSTEMDEN ÇIKACAĞIZ"

Online platformlara seslenen Bingöl “Ya bizimle masaya oturursunuz ve komisyonları aşağı çekersiniz ya da 300 bin restoran ve kafe sistemden çıkar” diye tepki gösterdi.