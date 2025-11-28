Papa, Roma İmparatoru Konstantin’in 325 yılında topladığı ve erken Hristiyanlık açısından büyük önem taşıyan İznik Konsili’nin 1700. yılı dolayısıyla, İznik Gölü kıyısında yer alan su altı bazilika kalıntılarını da inceledi. Düzenlenen etkinlikte Fener Rum Patriği Bartholomeos da bir konuşma yaptı.

İlk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olarak bilinen bu bazilikada gerçekleştirilen ayini yöneten Papa incilden ayetler okudu.

2500 civarında polis ve çok sayıda jandarmayla yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bazilikanın bulunduğu bölgeye gelen binlerce yerli ve yabancı turist ayini izledi, bazıları uzaktan eşlik etti. Papa'nın yönettiği ayin için bazilika yanına platform kuruldu.

Sadece dinsel değil aynı zamanda ekümenik (kiliseler arası) diyalog, Hıristiyan dünyasında birlik çağrısı ve hoşgörü mesajı için sembolik bir adım olarak değerlendirilen Papa'nın ziyaretini Vakitan'dan gelen çok sayıda gazetecinin de aralarında bulunduğu yüzlerce basın mensubu takip etti. Birçok televizyon kanalı ayini canlı yayınladı.

İlçeye binlerce kişinin gelecek olması dolayısıyla iletişimin sağlıklı olması için mobil istasyonları da kuruldu.

Papa'nın helikopterle indiği İznik Stadyumu çevresinde de adeta kuş uçurtulmadı. Basın mensuplarının bile yaklaştırılmadığı stat çevresinde yüzlerce polis ve jandarma görev aldı.

Papa'nın İznik'e geldiği günün İznik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105.yıldönümü olması dikkati çekti.