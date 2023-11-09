Dukan diyet ızgara köfte için gereken malzemeler:

Az yağlı yarım kilo kıyma

Yarım su bardağı kadar kepekli galeta unu (kepekli galeta alınıp ve rondoda un haline gelene kadar çekilerek elde edilmektedir.)

1 adet küçük soğan

3 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Yarım çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı pul biber,

1 çay kaşığı kekik ve tuz

Dukan diyet köfte nasıl yapılır?

Öncelikle sarımsaklar ve soğan rendelenir.

Daha sonra maydanoz ince bir şekilde doğranır.

Karıştırma kabının içerisine tüm malzemeleri koyulur ve iyice yoğurulur.

Hazırlanan köfte harcından elinizle parçalar koparıp el ile şekillendirin.

Şekillendirilen diyet köfte ızgarada arkalı önlü bir şekilde pişirilir.

MISIRLI TOP KÖFTE İÇİN GEREKEN MALZEMELER:



500 gram az yağlı dana kıyma

1 adet yumurta

1 kase haşlanmış tatlı mısır

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı galeta unu

8-10 tutam maydanoz

3 yemek kaşığı kadar rendelenmiş dil peyniri

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı kadar tarçın

Kızartmak için zeytin yağı

Diyet köfte nasıl yapılır

Öncelikle kıymayı çukur bir kaba alın. Ardından tuzu, tarçını, karabiberi, kıyılmış maydanozu ve rendelenmiş soğanı, yumurtayı ve galeta ununu ekleyip birkaç dakika kadar yoğurun. En son haşlanmış mısırı içine ilave edin. Sonra hafifçe karıştırın. Ardından köfte hamurundan ceviz büyüklüğünde toplar elde edin. Avucunuzla yuvarlayıp misket benzeri yuvarlak toplar yapın. Az yağda kızartın.