Diyet Poğaça Malzemeleri

3,5 su bardağı kadar kepekli un

10 gram yaş maya

1 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı yağsız süt

1 çorba kaşığı tereyağı

200 gram yağsız kaşar peyniri

Diyet Poğaça Yapımı

Öncelikle büyük bir kabın içinde sütü ve mayayı ekleyin. Daha sonra üzerine un serpin ve kabarıncaya dek 10 dakika bekletin. Ardından şeker ve tereyağı, mahlep, kalan unu ile birlikte iyice yoğurmaya başlayın. Yumuşak mayalı bir hamur hazırlayıp ve 30 dakika üzeri kapalı bir şekilde kabarması için bekleyin. Kabardıktan sonra hamurdan parçalar kopartıp bir çay tabağı büyüklüğünde açın. Sonra İçlerine peyniri yerleştirin ve Fırın tepsisine dizin üzerine yumurta sarısını güzelce sürüp 200 derecelik bir fırında 20 dakika pişmeye bırakın.