Medicana International Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sena Nur Doğan, yeni yılı karşılarken hem sağlıklı kalmayı hem de bu özel gecenin keyfini çıkarmayı sağlayacak beslenme önerilerinde bulundu. Doğan, “Bir porsiyon bittikten sonra 15 dakika mola vermek önemlidir. Mideden, beyne ‘doyuyorum’ sinyalinin ulaşması zaman alabilir. Bu nedenle de 15 dakikalık ara iyi olur. Bu süre zarfında sohbet etmek, biraz su içmek iştahın tekrar değerlendirilmesi için iyi bir zamandır. Yemekleri de direkt olarak masanın ortasından tüketmek, ne kadar yemek yendiğini fark etmemeye neden olabilir. Bunun yerine her bir yemeği tabağa almak, tüketim miktarını kontrol etmeyi sağlar” dedi.

“Sebze ve meyveyi unutmayın”

Tüm bir gün aç kalıp sadece akşam yemek yerine yılbaşı günü protein ve lif içeren ara öğünlerin faydalı olacağına değinen Dyt. Doğan, “Dengeli bir şekilde yemek yemeyi ihmal etmemek önemlidir. Dengeli yerken de yemek masalarında sebze ve meyvelere yer vermeyi unutmamak gerekir. Sebze ve meyveler lifli yapıları sayesinde hem daha hızlı tokluk hissi sağlar hem de kan şekerini dengeler” şeklinde konuştu.

Yemeklerin tabağa konmadan önce gözden geçirilmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Böylece dengeli tabaklar oluşturulur ve aşırıya kaçmanın da önüne geçilebilir. Yemekle birlikte egzersiz de bugün için önemlidir. Yemekten sonra yapılacak kısa bir yürüyüş hem sindirimi kolaylaştırır hem de kan şekerini dengede tutar.”