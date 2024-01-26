Avustralya Açık’ta 4 numaralı seribaşı Jannik Sinner, tek erkeklerin dünya 1 numarası Novak Djokovic’i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Melbourne’de düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek erkekler yarı final maçında Sırp Djokovic ile İtalyan Sinner karşı karşıya geldi. 3 saat 22 dakika süren mücadeleyi Sinner, 6-1, 6-2, 6-7 ve 6-3’lük setlerle 3-1 kazanarak kariyerinde ilk kez grand slam finaline kaldı.

Djokovic, bu sonuçla 2018 Avustralya Açık’ın 4. turunda Güney Koreli Hyeon Chung’a yenildikten sonra turnuvada maç kaybetmiş oldu. Sinner ise Avustralya Açık’ta tekler finaline kalan ilk İtalyan tenisçi olarak dikkat çekti. 2008’de şampiyonluk yaşayan Djokovic’ten sonra turnuvada finale kalan en genç ikinci tenisçi ünvanını elde etti.

Jannik Sinner, finalde Rus Daniil Medvedev ile Alman Alexander Zverev arasındaki maçın galibiyle oynayacak.