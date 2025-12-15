Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe mağlubiyetiyle ilgili, "Penaltı ile beraber 45’e kadar bizim için kabus dolu zaman dilimi oldu. İlk yarıda maç bizim için bitti. 27. dakikaya kadar daha iyisini yapabilirdik. Fenerbahçe bugün hak ederek kazandı ama geçen hafta Jin Ho’nun Rize maçında ayağa basılan pozisyon var. Anadolu takımlarına VAR hakemleri bakmıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabakaya dair değerlendirmesinde, "İstanbul’a gelip Fenerbahçe ile oynayıp, suya sabuna dokunmazsanız böyle sonuç olur. Oyuncularıma devre arası sitemlerimi ilettim. İlk yarıda penaltı pozisyonuna kadar işler bizim lehimize görünüyordu. Gol pozisyonu dışında rakibe bir şey vermedik. Penaltı ile beraber 45’e kadar bizim için kabus dolu zaman dilimi oldu. İlk yarıda maç bizim için bitti. 27. dakikaya kadar daha iyisini yapabilirdik. Fenerbahçe bugün hak ederek kazandı ama geçen hafta Jin Ho’nun Rize maçında ayağa basılan pozisyon var. Anadolu takımlarına VAR hakemleri bakmıyor. Şampiyonluğa oynadığı zaman yarışın içinde tutmaya çalışıyor insanlar. Biz kaybedelim, Fenerbahçe kazansın; o penaltıyı verip maçı niye oradan buraya götürüyorsun. Sarper Barış Saka, geçen sene bana veda ederek bıraktı şu an VAR’ın başında. Niye VAR’a çağırdığını ben anlamadım. Bana göre alma verme dengesi çok düzensiz ortamdayız. 2. yarıda Fenerbahçe hafta içi oynadığı maçın yorgunluğu ile vitesi düşürdü. 2. yarı bizim için biraz daha iyi göründü. Önümüzdeki maçları kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ligin 2. yarısında daha iyi bir Konyaspor izletebiliriz"

’Ara transfer döneminde yönetimle bir görüşme yaptınız mı?’ sorusuna Çağdaş Atan, "Herhangi bir tavrımız olmayacak ama devre arası transfer yapacağız. Acil transfer yapmamız gerekiyor hem sakat hem cezalı oyuncular var. Süper Lig’de en çok bizim canımız yandı bahis olaylarıyla beraber. Bu eksiklerden sonra 5 haftadır, 5-6 tane direkt 11 oyuncusu eksik şekilde mücadele ediyoruz. Oyuncularım iyi çalışıyorlar. Tek problem olan penaltı ile 45. dakika arasındaki oynama şeklimiz, o çok kabul edilebilir değil. Oyuncularımdan çok memnunum. Devre arasında gerekli bölgelere oyuncuları takviye etmeyi düşünüyoruz. Umarım kampa hepsi yetişirler. 2. yarıya daha iyi bir Konyaspor izletebiliriz. Kayserispor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Transfer dönemi için pozisyonlar net şekilde belli. En az 4-5 oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz. Ayın 2’sinde kampa başlayacağız, iyi oyuncularla görüşüyoruz. İstediğimiz şekilde geçirirsek, rahat bir 2. yarı geçireceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.

Maçın sonunda Yasir Subaşı’nın babasının kalp krizi geçirdiğini ve şu anda yoğun bakımda olduğunu öğrendiğini dile getiren Atan, geçmiş olsun dileklerini iletti.