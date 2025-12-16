Fenerbahçe, 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’de Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Trendyol Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Can Bartu Tesisleri’ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün akşam Konyaspor ile oynananan karşılaşmada ilk 11 ile 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.