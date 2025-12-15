Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Konyaspor galibiyeti sonrası, "Takım bugün saha içerisinde harika cevap verdi, bu hisse idmanlarda sahiptik. Takımın dünkü antrenman performansından dolayı mutluydum. Çıkartmış olduğumuz ilk 11 nasıl oynamak istediğinizi gösteriyordu" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beklerin hücuma katkısı ve son 2 maçta takımın gol yememesinin hatırlatılması üzerine Tedesco, "Gol yememiş olmamızın sebebi bu değil. Normal tipik 4’lü ile oynuyoruz. İki aktif 6 numara var. Oynadığımız sistem ne tarz beklerle oynamamıza göre değişiyor. Biz Trabzonspor maçında da bu şekilde oynamıştık. O maçta çok fazla kontra yemiştik. 6 numara çok önemli oluyor bu sistemde. Topu kaybetmemesi gerekiyor. Yoksa oyun pinpona dönüyor. Takım gitgide üstüne koyuyor. Bazen 4-2-3-1 oynuyoruz bazen 4-4-2 oynuyoruz. Bazen Brann maçında olduğu gibi 4-2-2-2 oynuyoruz. Takımın bu anlamda esnek olması güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

"Bu lig üst seviye bir lig"

’Ligde ilk yarı itibarıyla hedeflediğiniz yerde misiniz?’ sorusuna Tedesco, "Bu lig çok zorlu bir lig. Rakipler futbol oynamaya çalışıyorlar. Bugünkü rakip de harika futbol oynuyorlar. Maç 3-0 iken yedek kulübeme döndüm ve ’asla pes etmiyorlar’ dedim. Bu lig üst seviye bir lig. Çok büyük saygı duyuyorum" diye konuştu.

Jhon Duran’ın tepkisi

Oyundan çıkarken tepki gösteren Jhon Duran ile ilgili soruya İtalyan teknik adam, "Bu işin bir parçası. Bugün yaşanan durum herhangi bir özel durum değil. Zaten çözüldü. Güney Amerikalı oyuncular duygusal oluyorlar. Ben de bir İtalyanım. Bu tarz durumlar olabiliyor, ben de teknik direktör olarak karar vermek zorundayım" yanıtını verdi.

"Takım bugün saha içerisinde harika cevap verdi"

Tedesco, takımın Avrupa maçından sonra bugün iyi performans gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Norveç’te oynadığımız maç bizler için zorlayıcıydı. Orada oynamak bizim için zordu. Kazandıktan sonra bunu söylemek daha kolay oluyor. Takım bugün saha içerisinde harika cevap verdi bu hisse idmanlarda sahiptik. Takımın dünkü antrenman performansından dolayı mutluydum. Çıkartmış olduğumuz ilk 11 nasıl oynamak istediğinizi gösteriyordu. Takım da bunu en iyi şekilde gösterdi."

"Talisca’ya sahip olduğum için mutluyum"

Müsabakada 2 golle yıldızlaşan Talisca’yı 1 kelime ile anlatılması istenen Tedesco, "Bir kelime ile tasvir etmek zor. O bir golcü. Çok çalışkan, 8 numarada, zaman zaman 10 numarada, 9 numarada oynamasını istedim. Hatta Beşiktaş maçında sonradan dahil oldu, sağ kanatta oynamasını istedim. Takım oyuncusu, antrenmanlarda çok çalışkan, çok pozitif ve çok saygılı. Onun gibi birine sahip olduğum için mutluyum" şeklinde konuştu.

"İyi bir ritmimiz var"

Devre arası kampı yapıp-yapmayacaklarının sorulması üzerine 40 yaşındaki teknik adam, "Süper kupa sebebiyle zaman ayarlamak zor. 6 Ocak’ta Adana’da Samsunspor ile oynayacağız. Futbolcular da çok fazla maç oynadı şimiden. İyi bir ritmimiz var. Bu da tüm kulvarlada uzağa gidebilmemiz demek. Bizler bu maçları oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bunun avantaj olduğu kadar dezavantajı da var" dedi.