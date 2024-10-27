DMM, "Merkezefendi’de devam eden yangını gösterdiği" iddia edilen görsellerin gerçeği yansıtmadığını, bu görüntülerin aslında 2021 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan yangına ait olduğunu belirtti.

Açıklamada, Merkezefendi ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmalarının ise yoğun bir şekilde sürdüğü kaydedildi. Yangına, 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve toplam 715 personelle müdahale edildiği aktarıldı. Arazinin zorlu ve kayalık yapısı nedeniyle birçok noktada yer ekiplerinin el aletleriyle yangının önünü kesmeye çalıştığı, karadan müdahalenin mümkün olmadığı alanlarda ise hava araçlarının aktif olarak görev yaptığı ifade edildi. Ayrıca iş makineleri ile yol açma çalışmalarının da aralıksız sürdüğü bildirildi.