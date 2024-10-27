Bursa’nın Karacabey ilçesinde kahvehaneye girerek vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan yılan, sokak ortasında bir vatandaş tarafından yakalandı.

Olay Karacabey’in Sırabademler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye giren yılan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşların korkması üzerine ürken yılan, sokağa çıktı. Ali Aydın isimli bir vatandaş ise, şişe ve peçete yardımıyla yılanı sokak ortasında yakaladı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.