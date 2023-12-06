Doğalgaz faturasında adı soyadı yazanlara güzel haber! Hükümet, bayram ettiren doğalgaz kararıyla önemli bir adım attı. BOTAŞ'ın duyurusuna göre Nisan 2024'e kadar 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimi ücretsiz olacak. Detaylar haberimizde!

BOTAŞ, doğalgaz tarifelerinde önemli bir revizyona gitme kararı aldı. Nisan 2024 tarihine kadar 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi artık ücretsiz olacak. Yapılan açıklamada, konut ve sanayi abonelerini ilgilendiren tarifelerde aralık ayında herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. Konutlarda 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 4.080 TL olarak korunurken sanayi aboneleri için kademe 1'de 8.549 TL, kademe 2'de 11.374 TL olarak belirlendi.

Nisana Kadar Uzatıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketim desteğinin Nisan 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bu kararla birlikte 25 metreküpe kadar olan tüketimde doğalgaz ücretsiz hale gelecek. Vatandaşlar için ekonomik bir destek olan bu karar, özellikle yüksek enflasyon döneminde maliyetleri azaltarak hayat pahalılığıyla mücadeleye önemli bir katkı sağlayacak.