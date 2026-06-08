ABD merkezli doğalgaz ve enerji şirketi New Fortress Energy’nin bazı iştirakleri için iflas süreci başladı. Şirkete bağlı NFE Global Holdings ile NFE Brazil Newco’nun, 28 Mayıs’ta iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Başvurunun, İngiltere’de devam eden borç yeniden yapılandırma planının ABD’de de resmiyet kazanması amacıyla yapıldığı öğrenildi. Şirket, İngiltere’de yürütülen sürecin ABD mahkemeleri tarafından da tanınmasını sağlayarak, yeniden yapılandırmanın farklı ülkelerde hukuki geçerlilik kazanmasını hedefliyor.

Bu adımla birlikte, şirketin uluslararası ölçekte daha düzenli, hızlı ve güvenli bir yapılandırma süreci yürütmesi amaçlanıyor. Ancak Fitch Ratings’in değerlendirmesine göre söz konusu gelişme, şirketin kredi notu görünümünde herhangi bir değişiklik yaratmayacak.

New Fortress Energy, 17 Mart 2026’da yaklaşık 5,7 milyar dolarlık borç yükü nedeniyle kapsamlı bir finansal yeniden yapılandırma sürecine girmişti. Planın başarıyla tamamlanması halinde şirketin toplam borcunun yüzde 91 oranında azaltılarak yaklaşık 527 milyon dolara düşürülmesi bekleniyor. Yeniden yapılandırma kapsamında mevcut hissedarların şirkette yaklaşık yüzde 35 oranında pay sahibi olmaya devam etmesi öngörülüyor.

Yapılandırma sonrası şirketin CoreCo ve BrazilCo olmak üzere iki ayrı yapıya ayrılması planlanıyor. CoreCo ana faaliyetleri ve yeniden yapılandırılmış borcun büyük kısmını taşırken, BrazilCo Brezilya’daki varlıkları ayrı bir yapı altında yönetecek.

Şirket, hızlı büyüme döneminde özellikle LNG ve enerji altyapısı yatırımları için yüksek borçlanmaya gitmişti. Ancak bu strateji beklenen nakit akışını üretmedi, şirket son dönemlerde büyük zararlar açıklarken güçlü serbest nakit akışı da yaratamadı.