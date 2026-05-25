Uzmanlar, toprağa yapılan yatırımın uzun vadede her zaman kazandırdığını belirtirken, piyasadaki hareketliliğin de dikkat çekici seviyelere ulaştığını, güvenli liman olarak vatandaşların her zaman tercihleri arasında yer alan gayrimenkul sektöründe hareketin başladığı ifade etti. Özellikle bedeli 1 milyon ile 3 milyon lira arasındaki küçük orta boy arsalar hem yatırım hem de vatandaşın hobi amaçlı kullanımı için büyük ilgi görüyor.

Gayrimenkul Emlak danışmanı Adem Harmanlı, 'Bursa ve bölgenin yatırım fırsatlarını en doğru şekilde analiz eden ekip, hem yatırım yapmak isteyenlere hem de huzurlu bir yaşam hayali kuran ailelere özel çözümler üretiyoruz. Biz insanların sadece bir arsa ya da ev sahibi olmasını değil, geleceğini güvenle inşa etmesini hedefliyoruz. Hayal edilen yaşamı sevdikleriyle birlikte kurmak isteyen herkes için çalışıyoruz. Son dönemde nakit çok değerli. Ancak 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasındaki tarlalar hobi amaçlı ve doğayla içiçe olmak isteyenlerin tercihi oluyor' dedi.

Harmanlı, 'Özellikle sanayi bölgelerine yakın yatırım alanlarının değer kazanması, tarım ve doğa yaşamına olan ilginin artmasıyla birlikte İznik, Yenişehir ve Bilecik hattı yatırımcıların yeni gözdesi haline geliyor' diye konuştu.