Doğugücüspor başkan adayı Yasin Uçkun yaptığı açıklamada projelerini açıkladı.

Doğugücü başkan adayı Yasin Uçkun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Geçen yıldan yarım kalmış hikâyemizle birlikte, Bitmek bilmeyen bir sevda ile bu yola baş koyduk. Geçen yılki başkanım Sinan Ekin ve yönetimine çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sinan başkanım yönetimiyle birlikte bir gün yanıma geldi ve dedi ki; Gel bir bayrak değişimi yapalım, sen başkan ol ben yanındayım. Beraberinde 40 kıymetli insan bir yönetim oluşturduk. Hedeflerimiz arasında sadece A takım şampiyonluğu değil, alt yapıda gelecek nesillere umut aşılamayı arzuluyoruz. Tesisleşme konusundaki çalışmalarımız ile profesyonel ligi istediğimizi göstermek istiyoruz. Geçen sene kulübümüze kazandırdığımız 14 odalı 30 kişilik tesisimizde gerekli eklemeleri bu sene yapacağız. Ayrıca fitness salonumuzu bitireceğiz.

Sosyal projelerde yaptığımız çalışmalarla okullardaki çocukların gönüllerine dokunuyoruz. Bu sene doğugücü sadece İnegöl'ün değil tüm Bursa'nın takımı olacaktır.

Teknik direktörümüz Hüseyin yoğurtçunun raporları ve yaptığımız çalışmalar neticesinde en iyi kadroyu kurmak istiyoruz. Bu doğrultuda;

İlker Atasever - Manavgat Belediyespor Samet Şenol - Altınova Belediyespor Uğur Ahmet Özder - Sarayönü Belediyespor Uğur Gezer - Niksar Belediyespor Sidar Ceylan - Manavgat Belediyespor Can Demir - Kumluca Belediyespor Serkan Bultan Sarayköy Belediyespor Emre Baysal - Çarşambaspor Özgür Altınışık - Kozlu Belediyespor Gökhan Öz - Niksar Belediyespor Son olarak geçen yıldan Umut doğdu'yla yola devam ediyoruz.

Yakın zamanda iddialı isimlerle kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. 16.06.2023'teki kongremize tüm futbol severleri bekliyoruz