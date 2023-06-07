06-07 Haziran tarihlerinde Tokat'ta düzenlenen okul sporları taekwondo Türkiye Şampiyonasında İstaş Kentaş Ortaokulundan çifte zafer.

44 ilden yaklaşık 450 sporcunun katıldığı Hüseyin Akbaş Spor salonunda düzenlenen Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Yıldız Erkekler Kategorisinde okulumuz 8. Sınıf öğrencisi Ahmet Efe Yıldız 49 kiloda Türkiye şampiyonu olurken yine okulumuzun 8. Sınıf öğrencilerinden Miraç Çağrı Güngör 37 kiloda Türkiye 3. sü olmuştur. Bu başarısının gelmesinde emeği geçen çocuklarımızın antrenör ve öğretmenleri olmak üzere ailelerine çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızı da başarılarından dolayı kutlar, Bu gururu yaşattıkları için şükranlarımızı sunarız.