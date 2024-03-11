Normal yolla doğum bazen kendiliğinden başlamayabilir. Bu durumda doktorlar doğumu başlatmak için halk arasında “suni sancı” adı verilen uygulama ile doğumu başlatabilirler. Doğumun doktor tarafından uygulanan suni sancı yoluyla başlatılmasının en önemli sebebi gün aşımı olmasıdır. Gün aşımı için sınır, genellikle hesaplanarak bulunan tahmini doğum tarihinden 1 veya 2 hafta geçmesine rağmen doğumun gerçekleşmemesidir.

Suni sancı verilme kararı bebeğin durumu ile yakından ilişkilidir Geçen bu süreçte yapılan kontrollerde bebeğin normal olması durumunda 2 haftaya kadar beklense de, plasental yetmezlik, amniyon sıvısının azalması gibi sebeplerle bebekte stresin başlaması durumunda 2 hafta beklenmeden de doğumu başlatma yoluna gidilir.

Yapılan kontroller ve testlerde bebeğin durumunun suni sancı almaya uygun olduğunun tespit edilmesi gerekir.

Suni sancı verilebilmesi için rahim ağzı muayene edilmelidir.

Suni sancı ile doğumun başlatılması için rahim ağzının muayene edilerek kıvamı, sertliği ve açılması kontrol edilir. Rahim ağzı doğum için uygun değişimi göstermişse damar içine verilen ilaç ile kasılmaların başlaması sağlanabilir.

Ancak rahim ağzı doğum için yeterli olgunluğa gelmemişse öncelikle rahim ağzının yumuşamasını sağlayıcı önlemler alınmalıdır. Vajinal yolla rahim ağzı yakınına uygulanacak bir ilaç ile rahim ağzının doğum için gerekli değişikliği göstermesi beklenir. Belirli bir süre sonra rahim ağzının gerekli değişimi göstermemesi, doğumun suni sancı verilerek normal yolla olamayacağını işaret eder.

Suni sancı nedir ve nasıl uygulanır?

Doğumu başlatan kasılmalar beyinde üretilen ve hipofiz bezinden salgılanan “oksitosin” adlı hormon sayesinde olur. Bu hormonun etkisiyle rahim kasları kasılmaya başlayarak içindeki bebeği vücut dışına doğru iter.

Suni sancı ile doğumu başlatmak gerektiğinde, genellikle bir serum içine konarak damardan verilen sentetik oksitosin hormonu doğumu başlatacak kasılmaların oluşmasını sağlayabilir. Oksitosin etkisiyle başlayan kasılmaların ve anne karnındaki bebeğin durumuna göre serumun akış hızı ayarlanarak, sağlıklı bir doğumun gerçekleşmesine çalışılır.

Bu işlemler kadın doğum uzman doktorları tarafından yapılması gereken bir işlemdir. İşlem sırasında hem annenin kasılmaları hem de bebeğin kalp atışlarının kontrolu yapılmalıdır.

Suni sancının riski var mıdır?

Rahim kasılmalarının sağlanması için verilen oksitosin işe yaramayabilir ve bu durumda normal doğum yerine sezaryen düşünülmeye başlanır.

Rahim kasılmaları çok şiddetli olabilir. Bu durumda da suni sancı için kullanılan oksitosin azaltılabilir veya kesilebilir.