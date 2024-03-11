Hamilelik sırasında sigara içilmesinin bebeğe olan etkilerinin bilincinde olan ve daha hamileliği planlama aşamasında sigarayı bırakan kadınların bir kısmı maalesef tekrar sigaraya başlar. Bunların bir kısmı daha hamilelik dönemi tamamlanmadan, bir kısmı da doğumdan sonradır.

Sigaraya tekrar başlama sebeplerinden başta geleni, sigarayı azaltmış fakat aslında hiçbir zaman sigarayı tam olarak bırakmamış olmaktır. Sigara sayısının azaltılması sigarayı bırakmak değildir. Uzun yıllardan beri sigara içiyor olmak, sigara bırakmayı zorlaştıran sebeplerden biridir. Sigarayı bırakma konusunda kendine güvensizlik de önemli etmenlerdendir.

Sigara bırakma konusunda hamilelerin en büyük destekçisi çevresi olmalıdır. İş arkadaşları, komşuları, aile üyelerinin desteği son derece önemlidir. İş arkadaşlarının çoğunun sigara içiyor olması, kadının sigaraya tekrar başlamasının en önemli nedenlerinden biridir. Sigarayı bırakan kadının eşinin desteği çok önemlidir. Kadının eşinin sigara içiyor olması da, kadını tekrar sigaraya başlatabilir.

Doğum sonrası neden tekrar sigaraya başlanmamalıdır ?

Annesi veya babası evde sigara içen çocuklar üst solunum yolları enfeksiyonlarına ve kulak enfeksiyonlarına diğer çocuklara göre daha fazla yakalanırlar. Bu enfeksiyonların yanında bu bebekler daha sık hastalanırlar.

Ayrıca, tıpkı hamilelik döneminde sigara içen annelerin çocuklarında astıma yakalanma oranının fazla olması gibi, doğum sonrası sigara dumanına maruz kalan bebeklerde de astım gelişebilir.



Annenin sigara içmesi sonucu, nikotin de dahil birçok zararlı madde anne sütüne geçer. Bebek tüm bu zararlı maddelerle beslenmiş olur. Bunun sonucu olarak bilinen en basit etki bu bebeklerin diğer bebeklere göre daha az uyuduğudur. Anne sütünün bebekler için en uygun beslenme şekli olduğu düşünülecek olursa, anneler en azından bebeklerini anne sütüyle besledikleri sürece sigara içmemelidir.

“Ani Bebek Ölüm Sendromu” (SIDS) bazı bebeklerin doğum sonrası ilk yıl içinde, ani, açıklanamayan ve beklenmeyen ölümüdür. Sigara dumanına maruz kalan bebeklerde SIDS görülme riski artmıştır. SIDS nedeniyle ölen bebeklerin akciğerlerinde, diğer nedenlerle ölen bebeklere göre daha fazla nikotin ve kimyasal madde bulunmuştur.

Neler yapılmalıdır ?

Hamilelik döneminden başlayarak anne adayı sigarayı bırakmalıdır.

Annenin sigarayı bırakması teşvik edilmelidir.

Sigarayı bırakan anne adayı doğumdan sonra yeniden sigaraya başlanmamalıdır.

Baba da sigara içiyorsa, o da sigarayı bırakmalıdır.

Bebek hiçbir şekilde sigara dumanına maruz bırakılmamalıdır.

Bebeğin yanında hiç kimsenin sigara içmesine izin verilmemelidir.

Sigara içilen ortamda bulunmaktan kaçınılmalıdır.