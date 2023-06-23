İnegöl'de yola dökülen yağ dehşet saçtı

Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada yere dökülen yağ nedeniyle Tır ve otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ebru Z. Yönetimindeki 16 H 7267 plakalı otomobil, başka bir araçtan dökülen yağ nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan 16 ZD 896 plakalı TIR'a çarptı. Kaza sonucu kadın sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.