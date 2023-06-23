Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Osman Sevim, hedeflerinden bahsetti. Başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Sevim, İnegöl ve Bursa Belediye Başkanlarının her zaman destek verdiklerini de söyledi.

İnegölspor ayranı raflarda olacak

İnegölspor Başkanı Osman Sevim, İnegölspor sevgisini aşılamak, takıma gelir getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. İnegölspor sevgisini aşılamak için ayran, sticker, bayram satışı yapacağız. Şehir de bir İnegölspor havası estirmek istiyoruz. Aynı zamanda da kazanç sağlamakta istiyoruz" dedi.

GRUP DEĞERLENDİRMESİ

Kırmızı gurubu değerlendiren Sevim, "Biz kırmızı mı beyaz mı diye rengine bakıyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.