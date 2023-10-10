Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, öğrencilerin takım kurarak yarıştığı, birçok dalda mücadelelerin gerçekleştirileceği ‘Takımını Sen Kur’ spor şenliği, Tınaztepe Spor Kompleksinde başladı.İZMİR (İGFA) -Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından olan Dokuz Eylül Üniversitesi, spor etkinlikleriyle dolu bir haftaya başladı. 2023-2024 Akademik Yılının açılmasının ardından öğrencilerine yönelik faaliyetlere hızlı bir başlangıç yapan DEÜ, 9-13 Ekim tarihleri arasında birçok spor dalında müsabakaların gerçekleştirileceği ‘Takımını Sen Kur’ spor şenliğini başlattı.

Tınaztepe Spor Kompleksinde yapılacak olan etkinliklerde, öğrenciler kurdukları takımlarla mücadele edecek;Cuma günü yapılacak olan final müsabakalarında şampiyon olmak için ter dökecekler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, spor müsabakalarında hedefin kupa veya ödül kazanmak olmadığını belirterek, sporun daima birleştirici bir güç olduğunu kaydetti.

Düzenlenen etkinliklerin öğrencilerin DEÜ’ye olan aidiyetini de arttırdığını dile getiren Hotar, “Üniversitemiz, yıl boyu sürecek olan öğrenci odaklı etkinliklerine ‘Takımını Sen Kur’ spor müsabakalarıyla başladı. Bir hafta boyunca öğrencilerimiz takımlarının şampiyon olması için mücadele edecek. Öğrencilerimizin akademik dönemi boyunca onları zinde tutacak, nefes aldıracak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Biz sporu sadece aktivite olarak değil, bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Spor; ülkesini ve kulübünü temsil etmektir, mücadele etmektir, rakiplerine saygı duymaktır” dedi.

SPORA VE SPORCUYA DESTEK VERİYORUZ

DEÜ’nün spora ve sporcuya destek veren bir Üniversite olduğunu hatırlatan Rektör Hotar, “Öğrencilerimizin en iyi şekilde spor faaliyetlerini yapabilmeleri için spor kompleksleri kuruyor, buraları etkin şekilde yönetiyoruz. Üniversite olarak bizler, spora ve sporcuya destek olan bir yükseköğretim kurumuyuz. Kuruluş ilkelerimizin gereği olarak da bu alanda gayret gösteriyor ve yeni başlangıçlar yapmak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.